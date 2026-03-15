В Калининграде водитель сбила велосипедистку

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, женщина за рулём легковушки выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу велосипедистке, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении. При этом, как отмечают автоинспекторы, рядом с местом происшествия имеется обустроенная велосипедная дорожка, которой пострадавшая не воспользовалась.
В результате наезда велосипедистка получила телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь, характер травм не уточняется.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция напоминает: при наличии велосипедной дорожки велосипедисты обязаны двигаться по ней, а не по проезжей части. Водителям при выезде с прилегающих территорий необходимо убедиться в безопасности манёвра и уступать дорогу всем участникам движения, имеющим преимущество.