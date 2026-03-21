В Петербурге трое друзей устроили опасную поездку на крыше авто

Гонка на крыше автомобиля закончилась встречей с ГИБДД и отправкой машины на спецстоянку

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники Госавтоинспекции пресекли опасную поездку. Трое молодых людей устроили поездку на автомобиле отечественной марки, при этом один из них находился на крыше транспортного средства. Водитель и пассажир разместились в салоне.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе несения службы экипаж ДПС обнаружил движущийся автомобиль с человеком на крыше. Транспортное средство было остановлено. В ходе разбирательства установлено, что 21-летний водитель не имел законных оснований для перевозки пассажира вне салона автомобиля. Молодые люди пояснили, что не осознавали опасность своих действий до момента задержания.

Встреча с инспекторами быстро развеяла их веселье и напомнила о правилах безопасности. Водитель привлечён к административной ответственности.

Владельцу автомобиля придётся надолго расстаться со своим железным конём: машину отправили на спецстоянку для проверки подлинности VIN-номера. Теперь друзьям предстоит добираться до университета на общественном транспорте и больше ходить пешком, обдумывая свои «героические» поступки.