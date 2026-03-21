Школьница попала под колёса иномарки, поскользнувшись из-за гололёда

В Красноярске 13-летняя девочка поскользнулась на гололёде и попала под колёса иномарки

В Свердловском районе Красноярска 13-летняя школьница попала под колёса автомобиля Toyota. Девочка выбежала на дорогу, но из-за гололёда не удержалась на ногах, поскользнулась и оказалась прямо перед машиной. Очевидцы помогли вызволить подростка из-под иномарки.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю, 41-летняя водитель Toyota отвезла пострадавшую к родителям, после чего родственники обратились за медицинской помощью. Ребёнка госпитализировали с лёгкими травмами. Женщина, передав девочку семье, вернулась на место ДТП и вызвала сотрудников полиции.

В отношении водителя составлены административные материалы по нескольким статьям: за нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью, за отсутствие страховки и за непредоставление преимущества пешеходу.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на недопустимость оставления места ДТП. В случае, если в происшествии пострадали люди, необходимо вызвать скорую помощь и дождаться приезда полиции.