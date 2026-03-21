В Ставрополье съехал в кювет перевернулся ВАЗ с двухлетним ребёнком в салоне

В Ставрополье автомобиль съехал в кювет и опрокинулся: пострадал двухлетний ребёнок

В Левокумском округе Ставрополья произошло ДТП с опрокидыванием. Авария случилась на 28-м километре автодороги «Урожайное — Турксад — Арзгир». Водитель ВАЗ-21140 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате происшествия водитель и двое пассажиров самостоятельно обратились за медицинской помощью в центральную районную больницу села Левокумского. Среди пострадавших — двухлетний ребёнок. Малыш находился в салоне без детского удерживающего устройства.

Установлено, что за рулём находился житель села Приозерского со стажем вождения 19 лет. Злостным нарушителем правил дорожного движения мужчина не является. В отношении водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей.

По факту автоаварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.