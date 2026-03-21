Огненное ДТП под Ростовом: пламя охватило шесть автомобилей на 33-м километре трассы

В Ростовской области взорвался бензовоз на трассе: три человека погибли, двое пострадали

На 33-м километре трассы Ростов-на-Дону — Таганрог произошло массовое ДТП с участием бензовоза. По данным очевидцев, грузовик двигался на высокой скорости, после чего взорвался и спровоцировал пожар, который охватил другие автомобили. В результате происшествия сгорело не менее шести машин, среди которых был и сам бензовоз.

Как сообщают новостные паблики, в аварии погибли три человека. Ещё два человека пострадали. В сети произошедшее называют «настоящим огненным апокалипсисом» — на месте работают экстренные службы, несколько полос трассы перекрыто.

В краевом МВД подтвердили факт ДТП и сообщили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте аварии продолжают работать сотрудники оперативных служб, движение на участке затруднено.

Дело находится на контроле местного ведомства. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Официальные данные о количестве жертв пока не приводились.