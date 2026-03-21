Немецкие авто не могут попасть в Дубай: суда перенаправлены в Ламу после блокировки Ормузского пролива

Тысячи новых немецких автомобилей застряли на острове у берегов Кении из-за конфликта в Иране

На небольшом острове Ламу в Индийском океане у побережья Кении скопились тысячи новых немецких автомобилей. В настоящее время там находятся около 4000 машин. В ближайшее время ожидается прибытие ещё одного судна с несколькими тысячами автомобилей.

Как сообщает издательство Bild, изначально корабли с грузом направлялись из Японии в Дубай, однако вынуждены были изменить маршрут и пришвартоваться в Ламу после того, как Ормузский пролив оказался заблокирован из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Пролив является ключевой транспортной артерией для поставок товаров из Азии в страны Персидского залива.

Остров Ламу, известный своими пляжами и историческим наследием, не приспособлен для хранения такого количества автомобильной техники. Ситуация создаёт логистические сложности для производителей и дистрибьюторов, ожидающих поставки в регион.

На данный момент неизвестно, когда суда смогут продолжить путь в Дубай. Восстановление нормального судоходства через Ормузский пролив напрямую зависит от развития военно-политической ситуации в регионе.