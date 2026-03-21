В Питербурге пьяный водитель устроил гонки и пытался скрыться от полиции

В Приозерском районе Ленинградской области сотрудники ДПС задержали водителя, который представлял угрозу для участников движения. Инспекторы обратили внимание на автомобиль Honda, двигавшийся по дороге и совершавший опасные неадекватные манёвры.

В Питере неадекватный водитель устроил опасные манёвры на дороге

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ленинградской области, на законное требование об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. Сотрудники ДПС начали преследование.

Сотрудники смогли блокировать автомобиль, задержав нарушителя. Во время разбирательства выяснилось, что причиной опасного поведения стало употребление наркотических веществ.

В связи с его состоянием водитель был доставлен в Приозерскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи. Автомобиль нарушителя эвакуирован на специализированную стоянку.