В Бурятии грузовик насмерть сбил пешехода

На трассе в Бурятии пешеход погибла под колёсами КамАЗа

В Иволгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. В посёлке Сотниково на улице Трактовой 64-летний водитель автомобиля «КамАЗ», следовавший со стороны Читы в направлении Иркутска, совершил наезд на 63-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба МВД Бурятии, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Обстоятельства, при которых пешеход оказался на проезжей части, устанавливаются.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. На месте работали автоинспекторы и следственная группа.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в населённых пунктах, а пешеходов — переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности.