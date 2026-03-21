В Ангарске сбили подростка на пешеходном переходе

В Ангарске 45-летний водитель автомобиля Haval Jolion совершил наезд на пешехода. В этот момент мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Алёшина.

В Ангарске 14-летний подросток пострадал под колёсами авто на пешеходном переходе

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, в результате происшествия 14-летний подросток получил травмы и был доставлен в больницу. Информация о степени тяжести его состояния не уточняется.

Сотрудники полиции проводят всестороннюю проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства, при которых водитель не пропустил несовершеннолетнего пешехода на переходе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость и быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам.