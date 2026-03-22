В США новый тренд на советские авто

Культовые советские автомобили завоёвывают популярность на американских дорогах. Жители США всё чаще интересуются покупкой этих машин, активно ищут их на онлайн-площадках и скупают при любой возможности. Американские водители отмечают высокое качество сборки, добротный интерьер и удивительное количество свободного пространства в салоне.

Как сообщает SHOT, цены на легендарные автомобили варьируются от 10 до 40 тысяч долларов. Для сравнения, новый спорткар на американском рынке стоит около 3 миллионов рублей. Наибольшей популярностью пользуются машины выпуска 1976-1990 годов — покупатели особенно ценят их за строгий стиль, напоминающий о советской эпохе.

Дилеры уже адаптируют рекламу под местного покупателя: в объявлениях активно используют американские флаги и пейзажи, чтобы наглядно продемонстрировать, как автомобиль будет смотреться в условиях США. Такая маркетинговая стратегия помогает быстрее находить клиентов.

Советские автомобили, которые долгое время воспринимались как символ прошлой эпохи, неожиданно обрели вторую жизнь за океаном. Американцы ценят их не только за внешний вид, но и за надёжность, а также за уникальную атмосферу, которую не найти в современных моделях.