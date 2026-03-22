Во Владивостоке полиция выявила 13 таксистов-нелегалов

Во Владивостоке сотрудники Управления по вопросам миграции и Госавтоинспекции провели совместный рейд по выявлению иностранных граждан, незаконно осуществляющих перевозку пассажиров.

Как сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю, в ходе проверки было остановлено около 40 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Полицейские проверили документы у водителей и в некоторых случаях у пассажиров. В результате противоправная деятельность тринадцати иностранных граждан была пресечена.

Все нарушители — выходцы из бывших союзных республик — были доставлены в Управление по вопросам миграции. По итогам разбирательства в отношении девятерых из них составлены протоколы по части 2 статьи 18.17 КоАП РФ Несоблюдение установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. Иностранцы привлечены к ответственности в виде штрафов.

Один гражданин оштрафован по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности в России. Ещё трое задержаны по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ Нарушение режима пребывания. В отношении них принято решение о наложении штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Полиция продолжает системную работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства.