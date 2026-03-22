200 часов работ и конфискация: пьяный москвич лишился электроскутера

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы, нарушитель вновь употребил алкоголь и сел за руль принадлежащего ему электроскутера, двигаясь по улице Моховая, где и был остановлен инспектором ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. В суде мужчина полностью признал вину и пояснил, что выпил с коллегой после работы, а затем тот предложил ему проверить скутер и покататься.
С учётом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.
Кроме того, суд конфисковал в доход государства сам электроскутер, находившийся в собственности осуждённого. Стоимость транспортного средства оценивается более чем в 78 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.