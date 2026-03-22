В Калужской области в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали 8 человек

В Дзержинском муниципальном округе Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. Авария случилась в районе деревни Галкино.

Под Калугой после ДТП с грузовиком и микроавтобусом госпитализированы 8 человек

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области, столкнулись грузовой автомобиль Shacman и микроавтобус Ford Transit. В результате удара медицинская помощь потребовалась водителю микроавтобуса и семерым его пассажирам. Всего пострадали восемь человек.

Прокуратура Дзержинского района организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения по поручению областного надзорного ведомства. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют причины столкновения и условия, способствовавшие аварии.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и оперативные службы. Информация о состоянии пострадавших и степени тяжести полученных травм уточняется.