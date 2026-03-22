На трассе Калужской области в ДТП с тремя машинами погибли два человека

В Жиздринском районе Калужской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Авария случилась на трассе М-3 «Украина».

Авария произошла в Жиздринском районе, погибли водитель и пассажир Volkswagen

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области, столкнулись грузовой автомобиль Volvo, автомобиль Volkswagen Passat B3 и ещё один грузовик. В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Passat B3 погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Информация о других участниках ДТП и наличии пострадавших среди них уточняется.

Прокуратура Жиздринского района координировала работу правоохранительных органов на месте аварии. Надзорное ведомство контролирует ход проверки и установление всех обстоятельств произошедшего.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые процессуальные действия, выясняются причины столкновения и степень вины каждого из участников.