В Магнитогорске 72-летний пенсионер продал автомобиль по указанию мошенников

В Магнитогорске жертвой многоходовой мошеннической схемы стал 72-летний местный житель. Мужчина обратился в полицию после того, как лишился автомобиля и крупной суммы денег. Всё началось со звонка в мессенджере от неизвестного, представившегося сотрудником отдела кадров с его бывшего места работы. Звонивший сообщил о положенных выплатах и попросил продиктовать код из СМС, что пенсионер и сделал.

Как сообщает пресс-служба МВД по Челябинской области, вскоре последовал новый звонок — на этот раз от лже-сотрудника портала «Госуслуги». Мужчине сообщили, что его личный кабинет взломан, а имущество находится под угрозой. Затем разговор переключили на мнимого представителя правоохранительных органов, который заявил, что автомобиль пенсионера якобы находится под залогом в банке. Чтобы «решить проблему», машину нужно продать агенту, а затем переоформить обратно.

Поверив аферистам, пенсионер договорился о встрече с «агентом» и продал свой автомобиль за 930 тысяч рублей. Полученные деньги он по указанию мошенников перевёл через банкоматы на так называемый «безопасный счёт». После этого связь с ним прекратилась, и мужчина понял, что его обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полиция разыскивает злоумышленников и напоминает гражданам: сотрудники официальных структур никогда не звонят в мессенджерах и не просят переводить деньги на «безопасные счета» или продавать имущество.