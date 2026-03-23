«Шумахер» на Datsun протащил на машине полицейского и попал под статью

Сотрудники Госавтоинспекции получили ориентировку на автомобиль Datsun, на котором передвигались подозреваемые в мошенничестве. Машину обнаружили на улице Магистральной в Самаре. Когда инспектор открыл дверь, чтобы задержать находившегося внутри мужчину, тот резко нажал на газ.

Автомобиль рванул с места, а полицейский, ухватившийся за дверь, оказался в роли «прицепа» — машина протащила его несколько метров по асфальту. В итоге сотрудника с травмами доставили в больницу, сообщает портал «Маленькая Сызрань».

Бегство, впрочем, было недолгим. 27-летнего «шумахера» задержали, а его Datsun отправили на специализированную стоянку. Теперь к статье о мошенничестве, по которой изначально велось расследование, добавилась куда более серьёзная — 318-я УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Следствие уже возбудило уголовное дело. Молодому человеку, который, видимо, решил, что улица Магистральная — это гоночная трасса, грозит совсем не штраф за лихачество. А попытка уйти от ответственности добавила к первоначальным обвинениям эпизод, который в суде оценят гораздо выше.

Остаётся добавить, что Datsun, скорее всего, проведёт на штрафстоянке не один месяц — пока дознаватели будут выяснять, насколько резвым оказался «шумахер» и какую цену ему придётся заплатить за несколько метров, едва не стоивших полицейскому здоровья.