Пьяный водитель в Магнитогорске устроил ночную погоню и получил пулю по колесам

Ночная дорога в Магнитогорске превратилась в сцену из боевика. Сотрудники ДПС заметили Volkswagen Polo, водитель которого явно не хотел привлекать внимание. Сигнал об остановке был воспринят с точностью до наоборот: мужчина за рулём резко увеличил скорость и пронёсся мимо патрульной машины.

Началась погоня. Водитель иномарки, как позже сообщили в пресс-службе областного главка МВД, «совершал опасные маневры, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения». Улицы ночного города — не лучшее место для дрифта, особенно когда за рулём человек, который явно не в себе. Инспекторы приняли решение пресечь бегство с помощью табельного оружия. Сначала прогремел предупредительный выстрел — шанс остановиться. Но лихач проигнорировал и его. Тогда огонь открыли по колёсам.

Пробитые шины заставили Volkswagen остановиться. Однако финальная точка в этой гонке ещё не была поставлена: мужчина выскочил из машины и попытался скрыться пешком. Недалеко убежал — стражи порядка настигли беглеца и задержали. При проверке выяснилось, что 37-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге на нарушителя составили четыре административных протокола. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд уже назначил ему десять суток ареста. Другие эпизоды — пьяная езда, опасное вождение и попытка скрыться — будут оцениваться отдельно. И, судя по практике, автомобиль нарушителя может иметь все шансы отправиться туда, где такие «гонщики» больше не понадобятся: недавно из Челябинска на СВО уже передали 33 машины, изъятые у любителей пьяной езды.

Погоня со стрельбой — крайняя мера, но когда пьяный водитель превращает городские улицы в трассу для безответственных гонок, полицейские вынуждены действовать жёстко. Водителю Volkswagen остаётся лишь сожалеть, что ночная поездка обернулась не только арестом, но и, возможно, расставанием с автомобилем.