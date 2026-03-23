Пикап с катером на прицепе влетел в массажный салон на Пхукете

Курортный рай обернулся кошмаром для отдыхающих на Пхукете. Вечерняя идиллия на улице Баан Морн Роуд разбилась вдребезги вместе со стеклянной витриной массажного салона, в который влетел пикап с прицепом, гружённым катером и «бананом» для водных развлечений.

По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением — не рассчитал скорость и траекторию поворота. Первым под удар попал припаркованный тук‑тук. Его отбросило прямо на территорию открытого массажного салона, где в тот момент находились клиенты. Но пикап даже не затормозил: он продолжил неконтролируемое движение, сметая мотоциклы, дорожное ограждение, и лишь затем влетел в фасад заведения.

«Я слышал жуткий скрежет и крики. Выглянул — и не поверил своим глазам. Эта тачка с лодкой будто пылесосом собрала всё на тротуаре», — цитирует Thaiger продавца из соседнего ларька, чьи камеры зафиксировали момент трагедии.

Самый драматичный эпизод разыгрался, когда очевидцы увидели под передней частью пикапа женщину. Несколько человек, включая туристов и местных жителей, буквально приподняли многотонную машину руками, чтобы освободить пострадавшую. Позже выяснилось: это гражданка России. Сейчас она в больнице в тяжёлом состоянии.

Среди пострадавших — ещё двое россиян, супруги Дмитрий и Елена (имена изменены). Они проходили мимо в момент столкновения и попали под шквал осколков от разбитой витрины. Мужчина получил множественные порезы лица и ног, жена отделалась царапинами. Им оказали помощь, наложили швы. Но теперь они в ловушке времени: рейс домой вылетает сегодня.

«Говорить о какой‑либо компенсации сейчас бессмысленно. Расследование только началось, а наш рейс домой вылетает уже сегодня. Получается, мы улетаем, фактически, с окровавленными бинтами и нулевыми шансами на возмещение ущерба», — с горечью рассказывает турист.

Всего, по данным местных властей, пострадали восемь человек. Шестеро, включая туристов и граждан Таиланда, госпитализированы, двое отделались лёгкими травмами. Полиция округа Кату изъяла записи с камер, устанавливает личность водителя пикапа и проверяет его состояние на момент аварии. Основная версия — превышение скорости и ошибка управления автомобилем с тяжёлым прицепом. Для троих россиян отпуск на тропическом острове превратился в испытание, которое, увы, не заканчивается с посадкой в самолёт.