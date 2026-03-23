«Проходил мимо и решил доехать»: челнинец угнал авто ради одной поездки

В Набережных Челнах местный житель на собственном опыте убедился: оставлять машину без присмотра можно, но лучше не на час и не в зоне досягаемости человека, которому лень идти пешком. Потерпевший приехал из 27-го комплекса в первый комплекс по делам, припарковал иномарку 1999 года выпуска и удалился. Спустя примерно час он вернулся на место, но автомобиля уже не обнаружил.

Ущерб от «пропажи» мужчина оценил в 500 тысяч рублей — для машины с таким возрастом сумма нешуточная. Но полицейским хватило одной записи с камеры видеонаблюдения, чтобы вычислить угонщика. Им оказался 41-летний житель 32-го комплекса, который, судя по всему, не привык отказывать себе в спонтанных желаниях. Ранее он уже привлекался за кражи, а на момент задержания нигде не работал — возможно, именно поэтому свободного времени на прогулки у него было предостаточно.

Задержанный не стал запираться и чистосердечно объяснил мотивы своего поступка, пишут «Известия». Шедевр криминальной логики звучал так: «просто проходил мимо, увидел машину и решил доехать на ней до дома». Видимо, общественный транспорт или собственные ноги показались ему слишком тривиальными. Автомобиль в итоге обнаружили в исправном состоянии — угонщик не разбил, не разукомплектовал и даже, кажется, отнёсся к чужому имуществу бережнее, чем некоторые владельцы к своему.

Тем не менее, статья 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») не спрашивает, насколько далеко собрался ехать «временный пользователь». Уголовное дело возбуждено, и теперь мужчине, который всего лишь хотел сократить путь до дома, предстоит знакомство с правоохранительной системой уже не в роли случайного прохожего, а в статусе обвиняемого. Угон ради экономии такси — затея, которая может обернуться гораздо более долгой «поездкой», чем от 27-го до 32-го комплекса.