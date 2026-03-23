Волгоградский автослесарь «похоронил» бизнес клиентки и попал под суд

Сервис с «охранным» периметром из двух алабаев и высоким забором — первое, что объединяет пострадавших от рук автослесаря Романа из волгоградской Латошинки. Женщина, чей микроавтобус Maxus был единственным рабочим инструментом в ритуальном бизнесе, решила довериться «знакомому мастера», который лихо пригнал эвакуатор, забрал машину 18 декабря и потребовал сначала 20 тысяч за транспортировку.

Потом, как сообщает ИА «Высота 102», в ход пошли предоплаты: 100 тысяч на запчасти, ещё часть за ремонт, затем внезапно выяснилось, что нужны дополнительные 24 тысячи на форсунки. Клиентка переводила, верила, даже получила видео начала работ. Но новогодние праздники мастер решил провести с чистой совестью: отдохнуть, а сроки сдвинуть. Дальше начался «бесконечный кошмар» — новые поломки, плохое самочувствие, обещания «ещё пять дней». Когда женщина приехала забирать авто, договор оказался переписан с другой датой, а акт приёмки «затерялся». В итоге полицейские изъяли полуразобранный Maxus 3 марта. Деньги мастер обещал вернуть, но перевёл лишь 30 тысяч из 250.

Оказалось, Екатерина — не единственная. Олег отдал за ремонт Ford Astra около 200 тысяч, получил разобранный мотор, сломанный стартер и форсунки, которые даже не подходили к машине. Чтобы забрать авто, пришлось прорываться через алабаев. Артём вообще выиграл суд ещё в 2023 году: с Романа (тогда ещё ИП) взыскали предоплату, стоимость восстановительного ремонта, моральный вред и штраф — в общей сложности около 500 тысяч рублей. Но прошло два с половиной года, а деньги так и не выплачены. «Никакого имущества на нём не числится, все уже переписал на родственников», — констатирует Артём. Свою машину Chevrolet Trailblazer он после «ремонта» обнаружил без двигателя, с испорченным белым салоном, заляпанным маслом, и с открытыми окнами — авто простояло в таком виде почти год.

Сам Роман в разговоре с журналистами объяснил срыв ремонта «неадекватным поведением» клиентки и лопнувшим двигателем, но почему исчезли запчасти и деньги, пояснить не смог. Теперь полиция проводит проверку по заявлению Екатерины. Судя по количеству аналогичных историй, водителям, решившим сэкономить на официальном сервисе, стоит помнить: за забором с алабаями можно лишиться не только автомобиля, но и нервов, времени, а заодно и веры в «надёжных мастеров».