Самолёт с пассажирами врезался в пожарную машину: лайнеру оторвало нос

В крупнейшем американском аэропорту Ла‑Гуардия произошло происшествие, которое можно было бы назвать сюжетом для голливудского фильма, если бы не реальные риски для пассажиров. Вечером 22 марта самолёт, прибывший из Монреаля, уже коснулся полосы и рулил к терминалу, когда на его пути оказалась пожарная машина. Столкновение было жёстким: лайнеру оторвало носовую часть.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что передняя часть фюзеляжа буквально снесена. Сколько человек находилось на борту и есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Экстренные службы оперативно прибыли на место.

Аэропорт Ла‑Гуардия — один из ключевых в Нью‑Йорке. После инцидента его полностью закрыли. Прибывающие рейсы перенаправляют в соседние аэропорты имени Кеннеди и Ньюарк. По предварительной информации от NewTimes, воздушная гавань может открыться не раньше 18:00 по местному времени.

Причины случившегося предстоит выяснить следователям. Вопросов много: почему пожарная машина оказалась на полосе в момент движения самолёта, как сработала система координации служб аэропорта и насколько тяжелы последствия для авиалайнера. Пока известно лишь то, что авиационные ведомства США уже приступили к расследованию.

Для пассажиров, ожидающих вылета или встречи, вечер 22 марта обернулся многочасовым хаосом. Но главное, что, судя по первым данным, удалось избежать серьёзных жертв. Однако сам факт того, что на взлётно‑посадочной полосе крупнейшего аэропорта столкнулись самолёт и спецтехника, заставляет задуматься о надёжности даже самых, казалось бы, отлаженных систем.