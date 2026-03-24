В Екатеринбурге водитель сбила двухлетнего мальчика на самокате прямо во дворе

Двор жилого дома — место для прогулок, а не для гонок. Но водители продолжают использовать его как транзитную зону, забывая, что здесь могут быть дети, которые только учатся ходить. Очередное тому подтверждение — авария на улице Эскадронной, где 53-летняя женщина за рулём Nissan Almera сбила двухлетнего мальчика, ехавшего на самокате.

Нелепое ДТП, о котором рассказал портал Uralweb, произошло 23 марта около 17:15. По предварительным данным, водитель со стажем 15 лет двигалась по дворовой территории и при повороте налево не заметила ребёнка, который ехал во встречном направлении. В этот момент мальчик был на прогулке с матерью. Женщина пояснила, что сын быстро покатился на самокате, и она просто не успела его догнать.

Ребёнок с различными травмами был доставлен в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ситуация в очередной раз поднимает вопрос: почему владельцы автомобилей, в том числе дорогих иномарок, не пользуются оборудованными парковками, а предпочитают маневрировать между домами, где гуляют дети? Плата за парковку — несоизмеримо меньшая цена, чем здоровье едва научившегося ходить малыша.