Автомобилистка получила четыре штрафа за черное пальто

Камера на Комсомольском проспекте в Петрозаводске не разглядела ремень безопасности

Автоматические системы фиксации нарушений — удобный инструмент, но иногда они дают сбой из‑за простых оптических артефактов. Жительница Петрозаводска столкнулась с этим на собственном опыте: её четырежды оштрафовали за непристёгнутый ремень, хотя она уверяет, что была пристёгнута. Всё дело в чёрном пальто, на фоне которого ремень оказался неразличим для камеры.

Татьяна Бибикова

Два штрафа, вынесенных по камере на Комсомольском проспекте, женщине удалось оспорить через Госуслуги. Однако ещё два, как сообщает Daily — остались в силе. «Я была в чёрном пальто, но мои доказательства в пользу натянутого ремня не помогли», — посетовала автомобилистка.

Ситуация показывает, что даже при наличии у водителя фотографий и объяснений, отменить ошибочное постановление удаётся не всегда. В Госавтоинспекции обычно рекомендуют обращаться в подразделение, вынесшее штраф, с заявлением и приложить подтверждающие материалы. Однако в этом случае, несмотря на старания автовладелицы, два нарушения так и остались необжалованными.

