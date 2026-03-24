Автомобилистка получила четыре штрафа за черное пальто

Два штрафа, вынесенных по камере на Комсомольском проспекте, женщине удалось оспорить через Госуслуги. Однако ещё два, как сообщает Daily — остались в силе. «Я была в чёрном пальто, но мои доказательства в пользу натянутого ремня не помогли», — посетовала автомобилистка.
Ситуация показывает, что даже при наличии у водителя фотографий и объяснений, отменить ошибочное постановление удаётся не всегда. В Госавтоинспекции обычно рекомендуют обращаться в подразделение, вынесшее штраф, с заявлением и приложить подтверждающие материалы. Однако в этом случае, несмотря на старания автовладелицы, два нарушения так и остались необжалованными.