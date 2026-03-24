«Форсаж» не удался: гонщик спровоцировал погоню со стрельбой в Татарстане

Попытка устроить голливудскую погоню в стиле «Форсажа» провалилась. В Болгаре пьяный водитель на «Ладе» 12-й модели решил уйти от сотрудников ДПС.

Во время патрулирования дорожные полицейские заметили легковушку, которая опасно виляла из стороны в сторону. На законное требование остановиться водитель не среагировал — резко нажал на газ и попытался скрыться. Началась погоня.

Несмотря на неоднократные предупреждения через громкоговоритель, нарушитель продолжал уходить. Как пояснили в ГАИ по Республике Татарстан, инспекторы сделали предупредительный выстрел в воздух, но это не помогло. Тогда один из полицейских открыл огонь по автомобилю. Остановить «Ладу» удалось только после того, как её подрезали патрульные машины.

За рулём оказался 25-летний житель Болгара. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. На водителя составили пять административных протоколов — за пьяную езду, неповиновение законному требованию полиции, опасное вождение и другие нарушения. Автомобиль отправили на штрафстоянку.