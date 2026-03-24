Водитель из Новороссийска лишился денег в туалете на парковке Воронежа

Житель Новороссийска оставил барсетку с крупной суммой денег и документами в туалете магазина на платной стоянке Воронежа. Когда спохватился, аксессуар уже исчез. Вора удалось вычислить по камерам.

Как рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области, мужчина заехал на платную парковку, чтобы купить лампочки для автомобиля. Заодно посетил санузел, расположенный в том же магазине, и забыл там барсетку. Внутри находились 350 тысяч рублей и документы. Спустя пять минут он вспомнил о пропаже, но на месте уже ничего не было.

Пострадавший обратился в полицию. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, установили личность предполагаемого похитителя и его местонахождение. Ориентировку передали в ГИБДД.

Автоинспекторы остановили подозреваемого в Московской области. В ходе досмотра его автомобиля обнаружили ту самую барсетку с деньгами и документами. Задержанным оказался 50-летний житель станицы Архангельской Краснодарского края, пишет издание Новороссийский рабочий.

Мужчина признался, что, увидев чужую сумочку, решил забрать деньги себе, а документы планировал позже подбросить. И очень удивился, когда узнал, что ограбил практически земляка. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.