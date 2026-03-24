Магазин оплатит костромичу мотоцикл, который ему не продали

Покупатель успел купить товар по заниженной цене, но продавец сослался на технический сбой

Житель Костромы выиграл суд у интернет-магазина, который отказался отдавать мотоцикл после того, как покупатель уже оплатил заказ. Продавец объяснил отказ техническим сбоем, из‑за которого цена оказалась в 18 раз ниже рыночной, однако суды двух инстанций приняли сторону покупателя

Татьяна Бибикова

Инцидент произошёл после того, как костромчанин увидел на сайте магазина мотоцикл по цене всего 10 тысяч рублей. Он оформил заказ и сразу же внёс оплату. Однако продавец отказался отгружать товар, сославшись на технический сбой в модуле ценообразования, и просто вернул деньги. Разница между заявленной ценой и средней рыночной стоимостью мотоцикла составляла около 159 тысяч рублей.

В защиту интересов покупателя выступила общественная организация по защите прав потребителей. Истцы потребовали взыскать с ответчика убытки в виде разницы между рыночной и договорной ценой, компенсацию морального вреда и штраф по закону «О защите прав потребителей». Магазин иск не признал, настаивая, что ошибка произошла по техническим причинам, и даже попытался обвинить покупателя в недобросовестности.

Димитровский районный суд Костромы частично удовлетворил иск. С интернет-магазина взыскали 159 тысяч рублей убытков, три тысячи рублей компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей штрафа. При этом суд снизил размер штрафа по ходатайству ответчика. Половина этой суммы — 20 тысяч рублей — была перечислена организации, представлявшей интересы потребителя.

Обе стороны обжаловали решение. Истцы были не согласны со снижением штрафа, а ответчик по‑прежнему настаивал на своей правоте. Костромской областной суд отклонил апелляционные жалобы и оставил решение в силе.

Суды исходили из того, что размещённая на сайте цена являлась публичной офертой. Покупатель оформил заказ и произвёл оплату, то есть совершил акцепт на предложенных продавцом условиях. Это означает, что договор купли-продажи был заключён, и у продавца возникла обязанность передать товар. Неисполнение этой обязанности повлекло за собой другую — возместить убытки, а снижение штрафа в данном случае сочли справедливым.

