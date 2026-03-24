Магазин оплатит костромичу мотоцикл, который ему не продали

Житель Костромы выиграл суд у интернет-магазина, который отказался отдавать мотоцикл после того, как покупатель уже оплатил заказ. Продавец объяснил отказ техническим сбоем, из‑за которого цена оказалась в 18 раз ниже рыночной, однако суды двух инстанций приняли сторону покупателя

Инцидент произошёл после того, как костромчанин увидел на сайте магазина мотоцикл по цене всего 10 тысяч рублей. Он оформил заказ и сразу же внёс оплату. Однако продавец отказался отгружать товар, сославшись на технический сбой в модуле ценообразования, и просто вернул деньги. Разница между заявленной ценой и средней рыночной стоимостью мотоцикла составляла около 159 тысяч рублей.

В защиту интересов покупателя выступила общественная организация по защите прав потребителей. Истцы потребовали взыскать с ответчика убытки в виде разницы между рыночной и договорной ценой, компенсацию морального вреда и штраф по закону «О защите прав потребителей». Магазин иск не признал, настаивая, что ошибка произошла по техническим причинам, и даже попытался обвинить покупателя в недобросовестности.

Димитровский районный суд Костромы частично удовлетворил иск. С интернет-магазина взыскали 159 тысяч рублей убытков, три тысячи рублей компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей штрафа. При этом суд снизил размер штрафа по ходатайству ответчика. Половина этой суммы — 20 тысяч рублей — была перечислена организации, представлявшей интересы потребителя.

Обе стороны обжаловали решение. Истцы были не согласны со снижением штрафа, а ответчик по‑прежнему настаивал на своей правоте. Костромской областной суд отклонил апелляционные жалобы и оставил решение в силе.

Суды исходили из того, что размещённая на сайте цена являлась публичной офертой. Покупатель оформил заказ и произвёл оплату, то есть совершил акцепт на предложенных продавцом условиях. Это означает, что договор купли-продажи был заключён, и у продавца возникла обязанность передать товар. Неисполнение этой обязанности повлекло за собой другую — возместить убытки, а снижение штрафа в данном случае сочли справедливым.