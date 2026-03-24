Безрукий и безногий американец застрелил пассажира, управляя автомобилем

В американском штате Мэриленд произошло шокирующее убийство: 35-летний Дейтон Джеймс Уэббер, инвалид без рук и ног, находясь за рулём автомобиля, застрелил пассажира.

Мужчина убил знакомого после ссоры, а затем выбросил тело из салона и уехал

Мужчина управлял машиной, когда на переднем сиденье между ним и 27-летним Брэдриком Майклом Уэллсом вспыхнула ссора. Водитель выстрелил в знакомого. А потом остановил автомобиль и приказал двум другим пассажирам, находившимся на заднем сиденье, вытащить тело убитого из салона. Однако те испугались и убежали. Тогда мужчина с инвалидностью скрылся сам, бросив труп на месте.

По данным издания People, все четверо были знакомы. О произошедшем полиции сообщили местные жители, обнаружившие мёртвого мужчину. Уэббера нашли в лечебном учреждении — как только его выписали, он был немедленно арестован. Американцу предъявлено обвинение в убийстве.

Издание отмечает, что, несмотря на отсутствие конечностей, Уэббер обладает выдающимися способностями. В возрасте десяти месяцев он лишился рук и ног из‑за стрептококковой пневмонии, но позже стал профессиональным игроком в корнхол — игру на меткость.