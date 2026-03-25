Внутри сгоревшего автомобиля обнаружили человеческие останки

На пустынной дороге в Техасе сотрудники шерифа прибыли на место аварии и увидели огромный костёр. Это горел Tesla Cybertruck. Пламя взметнулось более чем на три метра, приблизиться было невозможно.

Пожарные тушили электромобиль несколько часов — аккумуляторы постоянно загорались снова. Когда пламя ликвидировали, внутри нашли сильно обгоревшие останки. Собственником машины оказался 47-летний медбрат Майкл Патрик Шихан, он владел Cybertruck всего три месяца.

Как выяснило издание Guardian, это не единичный случай. За два года продаж (всего 60 тысяч машин) зафиксировано пять пожаров Cybertruck, четыре человека погибли. Три семьи подали иски против Tesla. Во всех случаях пассажиры оказывались заблокированы внутри: электрические дверные ручки не работали, а окна из высокоплотного ламинированного стекла разбить почти невозможно. В иске семьи Шихана сказано: «Он сгорел заживо при температуре 2270°C — огонь был настолько сильным, что его кости получили термические переломы. Силы удара были приемлемыми для жизни, но он не смог открыть двери».

В ноябре 2024 года в Калифорнии трое студентов разбились на Cybertruck. Автомобиль врезался в дерево и загорелся. Друг, ехавший следом, пытался выбить окна веткой, спас одну девушку, но двое парней и ещё одна девушка погибли. Вскрытие показало: у них не было травм от удара — они задохнулись в дыму и сгорели заживо, не сумев выбраться.

Эксперты отмечают, что проблема заблокированных дверей характерна для всех Tesla, но в Cybertruck она усугублена конструкцией. Снаружи у машины нет дверных ручек, а внутри аварийный рычаг спрятан так, что в панике его невозможно найти. В руководстве для спасателей указано: снаружи открыть двери нельзя, «может потребоваться извлечение пострадавшего». При этом литий-ионные батареи при возгорании разогреваются до экстремальных температур и могут воспламеняться повторно даже после тушения.

Илон Маск называет Cybertruck «невероятным автомобилем», «защищённым от апокалипсиса» и пуленепробиваемым. Эксперты по безопасности считают, что ставка на «броские, крутые технологические функции» сделана в ущерб безопасности. В судебных документах Tesla отрицает претензии, заявляя, что машина соответствует федеральным стандартам, а ответственность за аварию несут сами водители.