Похоронный бизнесмен из Карелии разбил скорую: больница требует новую машину

В Карелии 54-летний предприниматель, занимающийся похоронным бизнесом, столкнулся с машиной скорой помощи и теперь должен выплатить сумму, почти эквивалентную цене нового автомобиля.

Владелец внедорожника был пьян, когда выехал на встречку

Кондопожская центральная районная больница, за которой числится разбитая карета скорой, уже оформила документы для получения экспертного заключения. Как сообщает Карелия Daily, по предварительным данным независимой экспертизы, автомобиль восстановлению не подлежит. Стоимость нового — 6,5 миллиона рублей. Почти такую сумму медучреждение намерено взыскать с виновника, если тот не возместит ущерб добровольно.

ДТП произошло ночью 15 февраля в селе Янишполе. 54-летний водитель внедорожника двигался в сторону Петрозаводска и на мосту выехал на полосу встречного движения. Водитель скорой экстренно затормозил и попытался уйти от удара, но столкновения избежать не удалось. В результате пострадали 56-летний шофер и 32-летний фельдшер. Медика доставили в больницу, водитель от госпитализации отказался.

Карета скорой возвращалась из Петрозаводска в Кондопогу после транспортировки пациента. За рулём вылетевшего на встречу внедорожника находился местный предприниматель, специализирующийся на похоронных услугах. Экспертиза подтвердила, что бизнесмен в момент аварии был пьян.

Как сообщили в Минздраве Карелии, если ущерб не будет возмещён, учреждение обратится в суд. Пока предприниматель добровольно не выплатил ни рубля.