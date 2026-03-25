В Благовещенске мужчина сжег автомобиль и дом бывшей жены

В Благовещенске суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, который из мести бывшей супруге поджёг деревянный сарай с её имуществом. Огонь быстро перекинулся на жилой дом и стоявший рядом автомобиль. В результате машина сгорела полностью, существенные повреждения получили дом и подсобка. Общий ущерб составил более 7 миллионов рублей.

Как сообщает Priamurmedia, преступление произошло летом 2025 года. После конфликта с бывшей женой мужчина решил уничтожить её вещи, находившиеся в деревянной постройке. Он дождался ночи, убедился, что все в доме спят, и поджёг сарай. Пламя вышло из-под контроля: огонь повредил жилой дом, в котором располагались две квартиры, и полностью уничтожил припаркованный рядом автомобиль.

Благовещенский городской суд признал мужчину виновным и приговорил его к трём годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. В пользу бывшей супруги взыскано около 6 миллионов рублей в счёт возмещения ущерба. Иск ещё одной потерпевшей на сумму свыше 1 миллиона рублей был рассмотрен ранее в гражданском порядке.

