Воронежец кликнул на объявление о продаже авто и остался с долгом в 1,5 млн

Желание приобрести коммерческий автомобиль едва не оставило 33-летнего жителя Воронежа без средств и с огромными долгами. Мужчина попал в классическую ловушку: продавцы не только вытянули из него крупную сумму, но и втянули в аферу его бывшую супругу.

Как рассказывает историю «Блокнот Воронеж», всё началось с обычного просмотра объявлений. Житель областного центра нашёл привлекательное предложение о продаже грузовика Iveco Daily. Связавшись с «продавцами», он узнал, что автомобиль практически в идеальном состоянии. Однако радость от скорого приобретения быстро сменилась чередой финансовых требований.

Сначала лжеменеджеры заявили, что для оформления сделки необходимо оплатить «растаможку». Денег у мужчины с собой не оказалось, и он обратился за помощью к бывшей супруге. Женщина, поверив в выгодное приобретение, оформила на себя кредит и перевела мошенникам 712 тысяч рублей.

Этого аферистам показалось мало. Они сообщили, что сделка требует дополнительных расходов — теперь нужны деньги на «коммерческий сбор» и оплату НДС. Мужчина, уже не желая терять вложенные средства, решил идти до конца. Он взял очередной кредит — на этот раз на своё имя — и перевёл мошенникам ещё более полумиллиона рублей.

Обман вскрылся только тогда, когда вместо долгожданного автомобиля и обещанных «возвратов налогов» воронежец получил ...тишину. Продавцы просто перестали выходить на связь. По факту обмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Теперь тем, кто представился менеджерами по продаже авто, грозит до десяти лет лишения свободы. Жаль только, что даже после приговора вернуть деньги и душевное спокойствие потерпевшему будет непросто.