В Волгограде в иномарку с шестимесячной девочкой влетела LADA Granta

В Волгограде полугодовалый ребёнок стал жертвой дорожной аварии: около полудня на пересечении улиц Тополевая и Лимоновая столкнулись Skoda и LADA Granta. В момент удара в иномарке находился младенец.

Судя по кадрам с камеры наблюдения, на которые ссылается «Блокнот Волгоград», авария произошла в тот миг, когда для автомобилей вот-вот должен был загореться красный сигнал светофора. Транспорт уже притормаживал, пешеходы готовились переходить дорогу. Skoda с ребёнком поворачивала, а LADA Granta, по предварительным данным, двигалась прямо. Удар пришёлся в бок иномарки — именно с той стороны, где в автокресле, вероятно, находилась малышка.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили факт ДТП и то, что шестимесячная пассажирка Skoda доставлена в медицинское учреждение. О характере и тяжести полученных травм пока не сообщается. На месте работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которым предстоит установить точные обстоятельства происшествия.

Остаётся только надеяться, что девочка, которая только начала познавать мир, быстро пойдёт на поправку и этот страшный эпизод не скажется на её здоровье.

