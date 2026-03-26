Пьяный воронежец с пятью судимостями угнал КамАЗ и влетел в мост

38-летний рецидивист решил, что для пьяной поездки обычной легковушки недостаточно, и угнал КамАЗ. Летом прошлого года в селе Новогремяченское того же района он не справился с управлением и на полном ходу влетел в понтонный мост. После этого его задержали сотрудники ДПС.

Как рассказывает канал «Моё онлайн», ДТП произошло в Хохольском районе Воронежской области.

Освидетельствование показало, что угонщик был сильно пьян. Выяснилось также, что ранее его уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение, а в 2020 году мужчине назначили полтора года условно и на столько же запретили водить. Очевидно, запрет его не остановил, как и наличие пяти судимостей в прошлом.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ — управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление. Мужчина вину признал и раскаялся, но суд, изучив его богатую биографию (пять судимостей и рецидив), пришёл к выводу, что исправление возможно только в местах не столь отдалённых.

Приговор — два года колонии с лишением права управлять транспортными средствами на 4,5 года. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. КамАЗ, к слову, тоже, наверное, получил серьёзные повреждения — как и мост, в который он влетел. Приговор пока не вступил в законную силу.