Пьяный воронежец с пятью судимостями угнал КамАЗ и влетел в мост

Как рассказывает канал «Моё онлайн», ДТП произошло в Хохольском районе Воронежской области.
Освидетельствование показало, что угонщик был сильно пьян. Выяснилось также, что ранее его уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение, а в 2020 году мужчине назначили полтора года условно и на столько же запретили водить. Очевидно, запрет его не остановил, как и наличие пяти судимостей в прошлом.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ — управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление. Мужчина вину признал и раскаялся, но суд, изучив его богатую биографию (пять судимостей и рецидив), пришёл к выводу, что исправление возможно только в местах не столь отдалённых.
Приговор — два года колонии с лишением права управлять транспортными средствами на 4,5 года. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. КамАЗ, к слову, тоже, наверное, получил серьёзные повреждения — как и мост, в который он влетел. Приговор пока не вступил в законную силу.