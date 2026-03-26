Мужчину «подрезали» на дороге, и в отместку он угнал у «автохама» прицеп

В полицию Корсакова обратился 64-летний житель Южно-Сахалинска с заявлением о краже автомобильного прицепа. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил его имущество, и сотрудники уголовного розыска довольно быстро нашли подозреваемого. Им оказался 49-летний житель областного центра.

Как выяснилось в ходе разбирательства, потерпевший отправился на рыбалку в село Охотское. По дороге он, по словам злоумышленника, допустил неосторожность: «подрезал» автомобиль, на котором ехал будущий похититель. Тот, видимо, человек злопамятный, затаил обиду и решил, что рыбацкий отдых обидчика должен быть испорчен.

Мужчина проследовал за машиной потерпевшего, дождался, пока водитель отошёл, и спокойно отсоединил прицеп. Прикрепив его к своему автомобилю, он уехал прямо к себе домой. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Рыбалка, правда, была безнадёжно испорчена.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). В качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде, сообщает портал SakhalinMedia. Видимо, чтобы он случайно не отправился мстить ещё кому-нибудь за дорожные обиды.