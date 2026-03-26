Красноуфимский подросток продал телефон и купил «Жигули»

В Красноуфимске сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2114, за рулем которого находился 17-летний подросток. Как указывает портал «Накануне» со ссылкой на информацию от инспекторов, «прав» у него не имелось. Зато была удивительная предприимчивость: юноша продал свой телефон, скрыв это от родителей, а на вырученные деньги приобрел автомобиль ВАЗ. И, судя по всему, сразу же решил его обкатать.

Но после встречи с сотрудниками ДПС автомобиль отправили на штрафстоянку. Мечта о собственном транспорте рухнула так же быстро, как и появилась: в отношении подростка составили два административных протокола: по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление без прав) и по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (тонировка).

Помимо отсутствия в/у, у пацана возникли и другие проблемы: светопропускание стекол «Жигуля» не соответствовало техническому регламенту — тинейджер решил, что тонировка добавит машине солидности.

Материалы дела инспектора ГАИ передали в подразделение по делам несовершеннолетних — подростку грозит постановка на учет. А родителям, которые, как выяснилось, даже не знали о покупке, теперь тоже могут выписать штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Вот так телефон превратился в машину, машина — в повод для разбирательства, а семейный бюджет, вероятно, понесёт очередные потери.