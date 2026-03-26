Ростовчанин на электросамокате сбил 10-летнего мальчика и скрылся

Сотрудники Госавтоинспекции Ростова-на-Дону сейчас проводят мероприятия по установлению личности скрывшегося рулевого СИМ. Если его найдут, то помимо ответственности за наезд на пешехода, гражданину придется отвечать еще и за оставление места ДТП. А мальчику теперь предстоит восстанавливаться после встречи с лихачем.

Как рассказывает сетевое издание «Привет, Ростов», вчера в донской столице на тротуаре Буденновского проспекта водитель на электросамокате, двигавшийся по пешеходной зоне, совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок в момент столкновения ехал навстречу на обычном самокате.

После столкновения водитель электрчуда вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь пострадавшему, предпочел скрыться, не дождавшись ни приезда скорой, ни сотрудников полиции. В результате инцидента несовершеннолетний получил травмы — о характере их тяжести пока не сообщается.

Ранее «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Екатеринбурге женщина за рулем Nissan сбила 2-летнего мальчика, катавшегося на самокате во дворе жилого дома.