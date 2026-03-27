Голый неадекватный мужчина угнал в Сочи такси, устроил смертельное ДТП и выжил

Как рассказал Telegram-канал «Типичный Сочи», угонщик на большой скорости направлялся в сторону центра Адлера. За ним погнались инспекторы ДПС. По словам свидетелей, такси разогналось более чем до 200 километров в час. На перекрёстке улиц Ленина и Свердлова автомобиль на полном ходу врезался в красную легковушку.
Удар был чудовищной силы. По предварительным данным, два человека, находившиеся в красном автомобиле, погибли на месте. Сам виновник аварии выжил — предположительно, он получил переломы обеих ног.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
