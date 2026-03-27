Голый неадекватный мужчина угнал в Сочи такси, устроил смертельное ДТП и выжил

В Адлерском районе Сочи ранним утром 27 марта произошла трагедия, которая началась с угона такси голым мужчиной в изменённом состоянии. Очевидцы сообщают, что около пяти утра злоумышленник, предположительно под действием запрещённых веществ, захватил автомобиль в районе Курортного городка. Началась погоня, которая закончилась смертельным ДТП.

Автомобиль на скорости 200 км/ч врезался в легковушку, два человека погибли

Как рассказал Telegram-канал «Типичный Сочи», угонщик на большой скорости направлялся в сторону центра Адлера. За ним погнались инспекторы ДПС. По словам свидетелей, такси разогналось более чем до 200 километров в час. На перекрёстке улиц Ленина и Свердлова автомобиль на полном ходу врезался в красную легковушку.

Удар был чудовищной силы. По предварительным данным, два человека, находившиеся в красном автомобиле, погибли на месте. Сам виновник аварии выжил — предположительно, он получил переломы обеих ног.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К сожалению, автомобили такси не редко становятся участниками нелепых историй. Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как девушка пожалела уставшего таксиста и во время поездки села за руль его авто.