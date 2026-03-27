Двое мужчин на глазах очевидцев затащили упирающуюся девушку в машину

В Нагатинском проезде в Москве автомобиль стал главным орудием экстренной, но крайне нестандартной госпитализации. Местные жители засняли, как двое мужчин буквально на руках загружают в машину девушку, которая громко кричит и сопротивляется.

На вопросы прохожих «похитители» не отвечали. Кадры разлетелись по соцсетям — казалось, речь идёт о дерзком похищении. Однако полицейская проверка внесла неожиданные коррективы.

Выяснилось, что таким необычным способом близкие решили девушке помочь — отвезти на лечение. Автомобиль, который со стороны выглядел как средство для преступления, на самом деле выполнял функцию санитарного транспорта, пишет «Газета.ру». Правда, методы погрузки «пациента» оставляли желать лучшего: мужчины взяли женщину за руки и ноги, не обращая внимания на её протесты, и занесли в салон машины.

Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства этого «автопробега во имя здоровья». С одной стороны, родственники явно действовали из лучших побуждений: ситуации действительно бывают разные — о них хорошо знают в наркологических центрах и психиатрических клиниках. С другой — даже самая благородная цель не всегда оправдывает захват пассажира силой, особенно когда весь процесс попадает на камеры мобильных телефонов и становится достоянием общественности.