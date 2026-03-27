В Сыктывкаре осудили женщину, которая выбросила бутылку на крышу внедорожника

В Сыктывкаре владелец Toyota Land Cruiser добился компенсации ущерба от местной жительницы, которая решила избавиться от стеклянной бутылки самым опасным способом — выбросив её из окна.

Инцидент произошёл 11 мая 2025 года. Женщина, находясь в своей квартире, метнула бутылку на улицу, а та угодила прямо в припаркованный внедорожник. Удар пришёлся по кузову, оставив вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия.

Эжвинский районный суд признал жительницу виновной в умышленном повреждении чужого имущества по статье 167 УК РФ. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля превысила 148 тысяч рублей. Кроме того, как рассказывает портал «ПроГород», истец потребовал компенсировать и 6 тысяч рублей, потраченных на проведение экспертизы.

Суд полностью удовлетворил иск автовладельца. Теперь женщине придётся раскошелиться на круглую сумму — и, возможно, в следующий раз она подумает дважды, прежде чем выбрасывать мусор из окна, особенно когда внизу стоит чужой и дорогой автомобиль.

