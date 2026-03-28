В Барнауле мальчик, переезжая дорогу на самокате, попал под колеса авто

В Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. На улице 5-й Северной 50-летний водитель автомобиля Honda допустил наезд на десятилетнего мальчика, который переезжал проезжую часть на самокате.

Автор
Анастасия Макарова

Как сообщает пресс-служба МВД по Омской области, ребёнок пересекал дорогу в неустановленном месте, не убедившись в безопасности манёвра. В результате наезда школьник получил травмы различной степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего ребёнок был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

