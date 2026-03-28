В Петербурге полиции пришлось открыть стрельбу при задержании угонщика

В Петербурге угонщик устроил гонки с полицией, попал под предупредительные выстрелы и пытался сбежать пешком

В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудники Госавтоинспекции задержали 30-летнего мужчину, который устроил опасную погоню на угнанном автомобиле. Инцидент произошёл по улице Дыбенко. Инспектор ДПС получил ориентировку об угоне автомобиля ВАЗ-21144 LADA SAMARA и предпринял попытку остановки угнанного авто.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель отказался выполнять неоднократные требования полицейских и попытался скрыться, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан. Инспектор организовал преследование нарушителя. На улице Солидарности автомобиль удалось остановить, однако мужчина попытался сбежать.

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудник произвёл два предупредительных выстрела в воздух. После этого злоумышленник был задержан. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

Нарушитель доставлен в отдел полиции и помещён в изолятор. В отношении задержанного составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.