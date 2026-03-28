Содержать популярные иномарки в России стало дороже на 40% за год

За последний год расходы на обслуживание автомобилей в России выросли на 20-40%. К 2026 году базовые автозапчасти ощутимо подорожали. Причины — усложнение логистики при параллельном импорте, рост налогов и ужесточение таможенных проверок. Кроме того, оригинальные детали для европейских машин стали большой редкость,

Как сообщает телеграм-канал Baza, в 2025 году содержание автомобилей популярных в России марок обходилось владельцам примерно в 60-90 тысяч рублей в год. В 2026-м эта сумма выросла до 80-120 тысяч. Для европейских премиальных моделей ситуация ещё серьёзнее: если раньше их ежегодное обслуживание стоило 120-180 тысяч, то теперь — 160-250 тысяч. И это только базовое обслуживание без учёта серьёзных поломок.

Сильнее всего в цене прибавили тормозные колодки, масляные фильтры и амортизаторы. Базовое техническое обслуживание для автомобилей эконом-класса теперь стоит 8-16 тысяч рублей вместо 6-12 год назад, а для премиум-сегмента — 20-40 тысяч.

Главная проблема, по данным экспертов, в том, что затраты на обслуживание перестали быть предсказуемыми: из года в год цены сильно растут. Если с бюджетными машинами ситуация ещё приемлема — на рынке есть выбор запчастей и бюджетные аналоги, — то с премиальными моделями всё сложнее. Вопрос теперь упирается не столько в покупку автомобиля, сколько в возможность его содержать.