На Мурманском шоссе кроссовер загорелся после столкновения с грузовиком

В Ленинградской области на Мурманском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась примерно в километре от развязки с Кольцевой автодорогой. Столкнулись кроссовер и грузовой автомобиль, перевозивший, предположительно, топливо или иную жидкость.

В Ленинградской области на Мурманском шоссе загорелся кроссовер, столкнулся с автоцистерной

На видео с места событий видно, что удар пришёлся на переднюю часть легковушки, после чего началось возгорание. Огонь охватил всю машину — на месте происшествия спасателям пришлось тушить полностью объятый пламенем автомобиль. Над трассой поднялся густой столб чёрного дыма, который был заметен за несколько километров.

Пламя не перекинулось на автоцистерну, что позволило избежать более масштабных последствий и угрозы взрыва. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники экстренных служб.

Информация о пострадавших и точных обстоятельствах аварии пока не поступала. Движение на трассе может быть затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются.