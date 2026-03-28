Подросток на электросамокате проехал на красный и столкнулся с автобусом

В Петербурге на электросамокате врезался в автобус: четверо пассажиров в больнице

В Красносельском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя электросамоката. Авария произошла у дома 10 по улице Рихарда Зорге.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток, управляя электросамокатом, выехал на проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским автобусом. Удар пришёлся в борт транспортного средства.

В результате происшествия травмы получили четверо пассажиров автобуса: 38-летний мужчина, две женщины 67 и 75 лет, а также пятилетний ребёнок. Все пострадавшие были госпитализированы. Мужчина находится в тяжёлом состоянии, у остальных пострадавших состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сам подросток, управлявший электросамокатом, в ДТП не пострадал. По факту происшествия проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.