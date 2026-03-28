В Красноярском крае водитель с просроченными правами накопил 144 неоплаченных штрафа

Накануне на 86-м километре автодороги «Красноярск — Енисейск» сотрудники полиции остановили автомобиль Nissan Ernessa под управлением 28-летнего молодого человека. При проверке документов выяснилось, что срок действия его водительского удостоверения истёк.

В Красноярском крае водителю с просроченными правами и 144 штрафами грозит арест до 15 суток

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края, кроме истёкшего водительского удостоверения, за последний год мужчина накопил 144 неоплаченных административных штрафа.

В отношении водителя автоинспекторы составили 113 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в установленный срок. Нарушителю грозит наложение административного штрафа в двойном размере от суммы каждой неоплаченной задолженности либо арест на срок до 15 суток.

Кроме того, за управление автомобилем с истекшим водительским удостоверением в отношении мужчины составлен материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 15 тысяч рублей. Сам автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.