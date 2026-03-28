В Ставропольском крае водитель врезалась в дерево, съехав в кювет

В Ставропольском крае 18-летняя водитель с четырёхмесячным стажем съехала в кювет и врезалась в дерево

В Кочубеевском округе Ставропольского края утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием молодого водителя. Авария случилась около на 24-м километре автодороги «Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская». За рулём автомобиля Lada Vesta находилась 18-летняя жительница краевого центра.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, девушка не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части и наехала на дерево. Удар пришёлся в переднюю часть автомобиля.

В результате ДТП пострадали водитель и её 75-летний пассажир. Оба были доставлены в больницу Ставрополя, где после осмотра врачи назначили им амбулаторное лечение. В момент аварии водитель и пассажир были пристёгнуты ремнями безопасности, что помогло снизить тяжесть последствий.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения девушки составляет всего четыре месяца. Ранее к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения она не привлекалась. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все детали и причины ДТП.