В Ставропольском крае водитель ездил по фальшивому удостоверению

В Ставропольском крае в станице Марьинской Кировского района сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль под управлением 19-летнего жителя станицы Старопавловской. При проверке водитель предъявил права, которые вызвали у полицейских сомнения в подлинности. Инспекторы изъяли документ, а молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в ходе опроса нарушитель пояснил, что ему срочно потребовались водительские права, и он решил не сдавать экзамены, а приобрести удостоверение через интернет. На одном из сайтов молодой человек нашёл продавца, договорился о покупке и перевел ему 81 тысячу рублей. Готовое удостоверение злоумышленник получил почтой.

Экспертиза подтвердила, что изъятое у водителя удостоверение не соответствует установленному образцу и является поддельным. Сам молодой человек не имеет документов, подтверждающих обучение в автошколе или сдачу экзаменов в Госавтоинспекции.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа. Теперь молодому человеку грозит не только административная ответственность за управление автомобилем без прав, но и уголовное наказание за использование поддельного удостоверения. Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.