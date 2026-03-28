В Тюмени в ДТП с мопедом пострадал водитель мопеда

В Тюмени зафиксировано первое в этом году дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда. Авария произошла на улице Республики, 18. Столкнулись мопед и автомобиль Hyundai.

В Тюмени при столкновении мопеда и иномарки пострадал водитель мопеда

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области, 22-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу двухколёсному транспорту, который двигался в прямом направлении.

В результате столкновения травмы получил водитель мопеда. Медики оперативно прибыли на место и оказали пострадавшему необходимую помощь. Информация о степени тяжести полученных повреждений уточняется.

Водительское удостоверение у владельца мопеда имеется, в момент ДТП он находился в защитном шлеме. Это, по оценке специалистов, могло снизить тяжесть последствий для него. Обстоятельства аварии продолжают выяснять сотрудники Госавтоинспекции.