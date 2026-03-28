В Красноярске столкнулись два автомобиля при выезде с прилегающей территории

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером на улице Бограда. Авария случилась в районе остановки «Товарный двор».

В Красноярске водитель Fiat не уступил дорогу SsangYong при выезде со второстепенной дороги

Как сообщает пресс-служба МВД Бурятии, 40-летний водитель автомобиля Fiat Ducato, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем SsangYong Actyon Sports под управлением 35-летнего водителя. Удар пришёлся в боковую часть иномарки.

В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, в аварии никто не пострадал — медицинская помощь участникам не потребовалась.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.