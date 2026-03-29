На Кубани женщину сбил водитель и скрылся

В Армавире произошло очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Трагедия случилась на автодороге «с. Отрадо-Ольгинское — г. Новокубанск — г. Армавир». 33-летний водитель автомобиля Datson допустил наезд на 65-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщает пресс-служба МВД по Краснодарском краю, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель, сбивший женщину, с места ДТП скрылся.

Однако правоохранителям удалось оперативно установить его местонахождение. В настоящее время мужчина задержан.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.